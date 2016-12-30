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Пюмпел, Кинкейд и Сегин – звёзды дня в НХЛ

30 декабря 2016, пятница. 10:33. Хоккей
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.

Третьей звездой стал форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:2).

Второй звездой стал голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кит Кинкейд, отразивший 43 из 44 бросков в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 Б).

Первой звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Пюмпел, оформивший свой первый хет-трик в лиге в матче с «Аризоной Койотс» (6:4).
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Вашингтон Кэпиталз Даллас Старз Колорадо Эвеланш Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Рейнджерс
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