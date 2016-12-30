Пюмпел, Кинкейд и Сегин – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.Третьей звездой стал форвард «Даллас Старз», набравший 3 (2+1) очка в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:2).Второй звездой стал голкипер «Нью-Джерси Дэвилз», отразивший 43 из 44 бросков в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 Б).Первой звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс», оформивший свой первый хет-трик в лиге в матче с «Аризоной Койотс» (6:4).