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Нападающий «Флориды» рассказал, что станет ключевым в первом матче серии с «Рейнджерс»

Нападающий «Флориды» рассказал, что станет ключевым в первом матче серии с «Рейнджерс»
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Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт поделился ожиданиями от первого матча серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс».

«Каждая серия очень разная, и каждая команда очень разная. Количество навыков, количество огневой мощи, которой обладает эта команда в атаке, а также габариты и умение владеть шайбой их защитников делают сбалансированной эту команду. Мы должны максимально доставить неудобства их вратарю.

Я думаю, что игра в большинстве и в меньшинстве могут сыграть решающую роль в первом матче серии. Это будет важная часть», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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