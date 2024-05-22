Нападающий «Флориды» рассказал, что станет ключевым в первом матче серии с «Рейнджерс»

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт поделился ожиданиями от первого матча серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс».

«Каждая серия очень разная, и каждая команда очень разная. Количество навыков, количество огневой мощи, которой обладает эта команда в атаке, а также габариты и умение владеть шайбой их защитников делают сбалансированной эту команду. Мы должны максимально доставить неудобства их вратарю.

Я думаю, что игра в большинстве и в меньшинстве могут сыграть решающую роль в первом матче серии. Это будет важная часть», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.