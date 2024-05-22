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Тарасенко — о первом матче с «Рейнджерс»: очень важно будет справиться с эмоциями

Тарасенко — о первом матче с «Рейнджерс»: очень важно будет справиться с эмоциями
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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от первого матча серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс». Встреча пройдёт в ночь на 23 мая в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден». Тарасенко завершал прошлый сезон в составе «синерубашечников» после перехода из «Сент-Луиса».

«Это великолепное место для игры в хоккей. Здесь отличная атмосфера, будет много эмоций. Очень важно будет справиться со своими эмоциями и играть согласно плану», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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