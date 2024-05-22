Тарасенко — о первом матче с «Рейнджерс»: очень важно будет справиться с эмоциями

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от первого матча серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс». Встреча пройдёт в ночь на 23 мая в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден». Тарасенко завершал прошлый сезон в составе «синерубашечников» после перехода из «Сент-Луиса».

«Это великолепное место для игры в хоккей. Здесь отличная атмосфера, будет много эмоций. Очень важно будет справиться со своими эмоциями и играть согласно плану», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.