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Бобровский признан первой звездой стартового матча с «Рейнджерс»

Бобровский признан первой звездой стартового матча с «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке завершился первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» «всухую» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский оформил в этой встрече шат-аут, отразив все 23 броска по своим воротам, багодаря чему был признан первой звездой матча.

Звания второй и третьей звезды достались так же игрокам «Флориды» — нападающим Мэттью Ткачуку и Картеру Вераге соответственно. У обоих в этой встрече гол и результативная передача.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

Напомним, во второй паре полуфинала Кубка Стэнли сыграют «Даллас Старз» и «Ванкувер Кэнакс».

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