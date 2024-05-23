Бобровский признан первой звездой стартового матча с «Рейнджерс»

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В Нью-Йорке завершился первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» «всухую» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский оформил в этой встрече шат-аут, отразив все 23 броска по своим воротам, багодаря чему был признан первой звездой матча.

Звания второй и третьей звезды достались так же игрокам «Флориды» — нападающим Мэттью Ткачуку и Картеру Вераге соответственно. У обоих в этой встрече гол и результативная передача.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

Напомним, во второй паре полуфинала Кубка Стэнли сыграют «Даллас Старз» и «Ванкувер Кэнакс».

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