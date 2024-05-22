Экс-генменеджер «Флориды»: мы были близки, чтобы подписать обоих — Бобровского и Панарина

Бывший генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Таллон заявил, что в 2019 году клуб рассматривал приобретение нападающего Артемия Панарина вместе с вратарём Сергеем Бобровским, однако по финансовым причинам удалось подписать лишь голкипера.

«Мы были близки, чтобы подписать обоих, но один лучше, чем ничего. В конце концов, я думаю, дело было в том, что Панарин захотел оказаться в большом городе. Ему хотелось яркого света. Мы упорно боролись и думали, что, возможно, если мы сможем собрать их двоих вместе, это будет очень выгодно для нас. Примерно такой же контракт мы предлагали Панарину (россиянин подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет и $ 81,5 млн. — Прим. «Чемпионата»). Но в итоге он перешёл в Нью-Йорк, потому что хотел выйти на крупный рынок, и его за это нельзя винить.

Но у нас есть Боб, и, честно говоря, он был нашим приоритетом. Конечно, мы хотели и того, и другого, но нам нужно было получить именно Боба. Нам нужно было заполнить вратарскую позицию, чтобы у нас был шанс на Кубок Стэнли, и спустя несколько лет он стал реальностью. Сергей стал лучше, и команда стала лучше. Его уверенность всегда была очень высокой, но она находится на самом высоком уровне, который я когда-либо видел за последние пару лет», — цитирует Таллона The Athletic.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.