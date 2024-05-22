«Такие игроки на дороге не валяются». Щитов — о продлении контракта «Магнитки» с Джонсоном

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал продление контракта американского нападающего Люка Джонсона с «Металлургом». Соглашение рассчитано сроком на один год – до конца сезона-2024/2025.

«Если Джонсона продлевают, то, наверное, он выполняет важную работу в коллективе и раздевалке. Всё логично. Раз игрок остаётся в чемпионской команде, значит, он выполняет большой объём работы, помогает внутри коллектива.

Видимо, в Магнитогорске не хотят убирать этот магнитик из чемпионского механизма. Люк может в важный момент выиграть вбрасывание, сохранить шайбу и начать атаку. Это очень важно для команды. Такие игроки на дороге не валяются», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Люк выиграл больше всех вбрасываний – 285 из 481. В прошедшем сезоне КХЛ в активе нападающего 965 побед в 1554 вбрасываниях (62,1%). Форвард стал обладателем Кубка Гагарина.