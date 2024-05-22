Форвард «Флориды» рассказал, что с 13 лет мечтал сыграть на «Мэдисон Сквер Гарден»

Нападающий «Флориды» Антон Лунделль рассказал, что с детства слышал о легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, и поделился эмоциями от предстоящего первого матча серии финала Восточной конференции НХЛ с «Рейнджерс».

«Вы всегда слышите о легендарном «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Не могу вспомнить, когда впервые услышал о нём, но в детстве я много смотрел хоккей, поэтому это здание и игра здесь казались мне такими крутыми.

Я приезжал сюда с экскурсией в 13 лет, просто прогулялся здесь и впервые понял, что это потрясающая арена и здесь многое произошло. Не могу дождаться, чтобы сыграть на ней», — цитирует Лунделля пресс-служба клуба.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.