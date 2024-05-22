«Скрестить пальцы и молиться». Главный тренер «Далласа» — об игре против Макдэвида

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался об игре против капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в рамках полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Нужно скрестить пальцы и молиться (смеётся). Это игрок уровня Натана Маккиннона, Джека Айкела. Ты не сможешь удержать их от попадания в протокол матча. Против них нужно обороняться впятером. Всегда нужно быть внимательным, когда они на льду. В игре против них постоянно нужно обращать внимание на детали, нельзя расслабляться, потому что они накажут вас», — приводит слова Дебура официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в полуфинальных сериях встретятся «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», а также «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».