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Генменеджер «Бостона»: мы будем вести себя агрессивно на рынке в это межсезонье

Генменеджер «Бостона»: мы будем вести себя агрессивно на рынке в это межсезонье
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Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини заявил, что в межсезонье клуб собирается провести агрессивную трансферную политику и обновить состав, чтобы в следующем сезоне претендовать на Кубок Стэнли.

«Мы собираемся вести себя агрессивно на рынке в межсезонье. Чтобы иметь возможность дополнить тот состав, что у нас есть сейчас. Мы находимся в ситуации, когда мы можем пополнить нашу основную группу ребят, в которую входят и некоторые молодые игроки.

Мы не так быстры, как хотелось бы. Наша команда играла усердно в прошедшем сезоне. Команды, которые всё ещё играют в плей-офф, невероятно быстры и хороши в форчеке. Они заслужили право быть там, а мы — нет. Также в приоритете для нас сохранение тандема наших вратарей», — цитирует Суини пресс-служба клуба.

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