Экс-генменеджер «Флориды»: Бобровский всегда хочет становиться лучше, его характер идеален

Бывший генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Таллон рассказал о прогрессе российского вратаря Сергея Бобровского с момента подписания в 2019 году семилетнего контракта на $ 70 млн.

«В первый год у него были проблемы, и, когда мы подписали контракт, я сказал ему: «Хорошо, контракт подписан, смирись с этим. Давай не будем нести на себе всё бремя мира. Просто играй». И обычно именно это и происходит. Они пытаются оправдать контракт и дополнительно обременяют себя. И бо́льшую часть времени это не срабатывает, по крайней мере, в первый год.

Он всегда пытается совершенствоваться и становиться лучше. Он никогда не откажется от работы и никогда не бывает удовлетворён. Это в нём впечатляет. После первого года он мотивировал себя. Его характер идеален, он отличный парень, мне он очень нравится.

Я просто рад, что сейчас у него всё хорошо, потому что никто не заслуживает того, чтобы брать на себя вину за что-либо. Это командная игра, и иногда ты хорош настолько, насколько хороши те, кто играет перед тобой в обороне. Команда стала лучше, и он тоже. И, похоже, они подпитывают друг друга», — цитирует Таллона The Athletic.