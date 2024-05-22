Форвард «Чикаго» Ник Фолиньо рассказал о дружбе Панарина и Бобровского

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо рассказал о дружбе форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Они находились на определённых этапах своей жизни, когда женились и становились отцами. Когда проходишь через всё это вместе с кем-то, удивительно, как крепнет эта связь. Я заметил большую разницу в том, как Боб раскрепостился после прихода Панарина.

Артемий – беззаботный парень. В нём нет той серьёзности, которая часто встречается у россиян, особенно у суперзвёзд. Он действительно счастлив, любит жизнь, любит людей.

У них были забавные отношения друг с другом. Знаю, что Хлебушек дразнил Боба, и наоборот. В раздевалке с этими двумя можно было вдоволь посмеяться», — цитирует Фолиньо сайт НХЛ.

Напомним, в полуфинальных сериях плей-офф Национальной хоккейной лиги встретятся «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», а также «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Первый матч в финале Востока состоится в ночь на 23 мая, в финале Запада — 24 мая.