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Стали известны даты и участники юбилейного мемориала Виктора Блинова в Омске

Стали известны даты и участники юбилейного мемориала Виктора Блинова в Омске
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Пресс-служба «Авангарда» объявила, что 30-й юбилейный мемориал Виктора Блинова в Омске состоится с 21 по 25 августа. Участие в турнире примут четыре команды: «Авангард», «Локомотив», «Сибирь» и «Барыс».

Напомним, годом ранее победителем данного турнира стал казахстанский «Барыс», одержавший три победы в трёх матчах.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.

«Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина — 2024, где проиграл «Металлургу» (0-4). «Сибирь» не смогла попасть в плей-офф прошлого сезона.

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