Канадский новичок минского «Динамо» Лайл оценил уровень КХЛ

24-летний канадский защитник Брэди Лайл, который пополнил состав минского «Динамо» в нынешнее межсезонье, оценил уровень Континентальной хоккейной лиги.

«Очень рад, что получил такое предложение, мы быстро нашли общий язык с клубом. Слышал только хорошие отзывы о Минске, команде, условиях для тренировок и жизни.

Для меня это шаг вперёд. Это сильная лига, где много хоккеистов высокого уровня. Пожалуй, это вторая сильнейшая лига в мире. Стремится к одному уровню с НХЛ. Конечно, понадобится какое-то время, чтобы перестроиться. Но я готов к этому и очень воодушевлён», — цитирует Лайла пресс-служба минского «Динамо».

24-летний защитник сезон-2023/2024 провёл в системе «Калгари Флэймз». На счету канадца 47 матчей в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» с 15 (6+9) очками. В АХЛ он также играл за «Спрингфилд Тандербёрдс» и «Провиденс Брюинз». Суммарно в Американской хоккейной лиге сыграл 204 игры, где записал на свой счёт 86 (28+58) очков. В сезоне-2020/2021 на правах аренды провёл шесть матчей за словацкую «Детву», в которых набрал 3 (1+2) балла.