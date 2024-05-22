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Владимир Крикунов назвал фаворитов следующего сезона КХЛ

Владимир Крикунов назвал фаворитов следующего сезона КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал фаворитов следующего сезона Континентальной хоккейной лиги и заявил, что ЦСКА не сможет претендовать на Кубок Гагарина в ближайшем году.

«В следующем сезоне за Кубок Гагарина будут бороться те, кто играл в последнем финале. Помимо «Локомотива» и «Металлурга», претендовать на победу будут СКА и «Динамо». Примерно те же, что и как всегда у нас.

Не знаю, успеет ли Илья Воробьёв за один сезон перестроить команду. «Ак Барс» тоже не успеет выскочить наверх. Понятно, что перед началом сезона за Кубок борются все клубы. Но надо говорить о тех, кто реально будет претендовать на трофей. Думаю, ЦСКА не возьмёт Кубок Гагарина в следующем сезоне», — цитирует Крикунова Legalbet.

В прошлом сезоне ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в первом раунде плей-офф КХЛ в пяти матчах. В предыдущих двух сезонах армейцы становились обладателями Кубка Гагарина. В межсезонье ЦСКА сменил главного тренера Сергея Фёдорова на Илью Воробьёва.

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