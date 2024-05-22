ЦСКА обменял у «Торпедо» права на защитника НХЛ Никиту Охотюка, сообщает пресс-служба армейского клуба. Взамен нижегородский клуб получил права на нападающего Михаила Абрамова и денежную компенсацию.

23-летний Абрамов выступает в клубе АХЛ «Спрингфилд Тандербёрдс». Нападающий является воспитанником хоккейной школы ЦСКА, с 2018 года выступает в Северной Америке.

23-летний защитник Охотюк минувший сезон провёл в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Калгари». Игрок обороны принял участие в 43 матчах за «Шаркс» и набрал 8 (1+7) очков, а также отметился одной результативной передачей в девяти встречах в составе «Флэймз». Защитник является выпускником школы челябинского «Трактора» и с 2018 года выступает в Северной Америке.