Бахмутов: Радулов уже староват для «Динамо», энергия уже не та

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов оценил возможный переход нападающего Александра Радулова в московское «Динамо». Ранее сообщалось, что бело-голубые ведут переговоры по контракту с 37-летним форвардом.

«Честно говоря, у меня есть сомнения. Не выдохся ли он? Мне кажется, у Радулова уже не та энергия. В лучшие годы, конечно, это игрочище! Думаю, Радулов уже староват для «Динамо» и запал не тот», — цитирует Бахмутова Legalbet.

37-летний Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.