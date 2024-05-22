Источник: Овечкин не имеет задолженности перед налоговой, это техническая ошибка

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Сам Овечкин ничего не задолжал, это техническая ошибка. ИП не ведёт коммерческую деятельность, на нём висят только патенты на торговые знаки Александра. Наш бухгалтер сейчас с этим разбирается», — заявил источник.

«Чемпионат» проверил информацию о задолженности Овечкина на сайте судебных приставов России. Её обнаружено не было.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что банковский счёт Александра Овечкина был заблокирован из-за из-за долга в 49 тыс. рублей.

«Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4). В регулярке 38-летний Овечкин провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 65 очков. По итогам сезона российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы.