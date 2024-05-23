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В «Нью-Джерси» определились с кандидатурой нового главного тренера

В «Нью-Джерси» определились с кандидатурой нового главного тренера
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Американский хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» назначит нового главного тренера. Им стал уволенный из «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф. Об этом сообщает The Hockey News.

По информации источника, канадский специалист подписал контракт с клубом сроком на четыре года.

В прошедшем сезоне «Нью-Джерси» возглавляли два тренера: Линди Рафф и Трэвис Грин, ставший исполняющим обязанности после отставки Раффа в марте.

«Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Киф был главным тренером «Мэйпл Лифс» в 349 играх регулярного сезона. Под руководством Шелдона клуб в трёх сезонах подряд набирал по 100 очков в регулярке.

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