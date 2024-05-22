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Владимир Плющев высказался о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию

Владимир Плющев высказался о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги третий год подряд запретить привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Они приняли такое решение, это их право. Оспорить его, в принципе, никто не может. Конечно, обидно нашим игрокам, которые положили на алтарь НХЛ кровь, пот и слёзы. К сожалению, обстановка такова», — сказал Плющев в интервью «Советскому спорту».

Напомним, в полуфинальных сериях встретятся «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», а также «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

По итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» занял пятое место на Западе, а «Даллас» — первое. На Востоке «Рейнджерс» заняли первое место, «Флорида» стала третьей.

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