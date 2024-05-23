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Мэттью Ткачук установил исторический рекорд НХЛ в первом матче серии с «Рейнджерс»

В Нью-Йорке прошёл первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» «всухую» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

Первый гол гостей в этой встрече, в концовке первого периода, записал на свой счёт нападающий Мэттью Ткачук. Эта шайба в итоге оказалась победной.

Таким образом, 26-летний американец стал первым игроком в истории НХЛ с четырьмя победными голами в своих первых пяти матчах в карьере на стадии, предшествующей финалу Кубка Стэнли (с учётом прошлогодней серии финала Востока с «Каролиной»).

Всего в текущем плей-офф на счету Ткачука 16 (5+11) очков в 12 матчах.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: