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Мэттью Ткачук установил исторический рекорд НХЛ в первом матче серии с «Рейнджерс»

Мэттью Ткачук установил исторический рекорд НХЛ в первом матче серии с «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке прошёл первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» «всухую» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    

Первый гол гостей в этой встрече, в концовке первого периода, записал на свой счёт нападающий Мэттью Ткачук. Эта шайба в итоге оказалась победной.

Таким образом, 26-летний американец стал первым игроком в истории НХЛ с четырьмя победными голами в своих первых пяти матчах в карьере на стадии, предшествующей финалу Кубка Стэнли (с учётом прошлогодней серии финала Востока с «Каролиной»).

Всего в текущем плей-офф на счету Ткачука 16 (5+11) очков в 12 матчах.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

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