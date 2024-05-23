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Шестёркин и Лафреньер «привезли» второй гол в свои ворота в первом матче серии с «Пантерз»

Шестёркин и Лафреньер «привезли» второй гол в свои ворота в первом матче серии с «Пантерз»
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В Нью-Йорке завершился первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    

Второй гол гостей в этой встрече, в концовке третьего периода, записал на свой счёт нападающий Картер Вераге. И эта шайба стала в высшей степени курьёзной для «Рейнджерс». Сначала канадец получил шайбу после того, как голкипер хозяев Игорь Шестёркин неудачно отбросил шайбу в сторону, а затем сделал передачу на партнёра на пятачок, однако клюшку подставил форвард «синерубашечников» Алекси Лафреньер, после чего та оказалась в воротах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео серии фатальных ошибок игроков «Рейнджерс»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

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