Шестёркин и Лафреньер «привезли» второй гол в свои ворота в первом матче серии с «Пантерз»

В Нью-Йорке завершился первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

Второй гол гостей в этой встрече, в концовке третьего периода, записал на свой счёт нападающий Картер Вераге. И эта шайба стала в высшей степени курьёзной для «Рейнджерс». Сначала канадец получил шайбу после того, как голкипер хозяев Игорь Шестёркин неудачно отбросил шайбу в сторону, а затем сделал передачу на партнёра на пятачок, однако клюшку подставил форвард «синерубашечников» Алекси Лафреньер, после чего та оказалась в воротах.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео серии фатальных ошибок игроков «Рейнджерс»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: