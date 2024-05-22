«Звонили 10-12 команд». Илья Набоков рассказал об общении с представителями клубов НХЛ

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков рассказал, что общался с несколькими командами НХЛ, представители которых задавали голкиперу вопросы. 21-летний вратарь заявил, что мечтает играть в НХЛ.

«Сейчас разговариваем с командами, у меня последний год драфта. Много команд звонило, где-то 10-12. Там какие-то банальные вопросы спрашивают: кем родители работают, как готовишься к сезону, какие сильные и слабые стороны.

В какой команде хотел бы играть? Рад был бы попасть в любую команду. Главное, в НХЛ – это же мечта», – сказал Набоков в интервью YouTube-каналу «Лёд».

21-летний Набоков провёл в прошлом сезоне 66 матчей, в которых одержал 39 побед с 93,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,03. Вратарь был признан самым ценным игроком прошедшего плей-офф КХЛ.