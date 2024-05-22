Морис рассказал, что обожает слушать государственный гимн перед стартом матчей НХЛ

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что нужно получать удовольствие от участия в финале Восточной конференции НХЛ, и рассказал, что испытывает непередаваемые ощущения, когда слушает государственный гимн перед стартом матча.

«Вы должны получать удовольствие от участия в финале конференции, вне зависимости от того, что происходит. Я обожаю стоять на лавке и слушать гимн перед стартом матчей. Это одна из моих любимых вещей», — цитирует Пола Мориса пресс-служба клуба.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.