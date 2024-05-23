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Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть в первом матче «Рейнджерс» и повести в серии

Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть в первом матче «Рейнджерс» и повести в серии
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В Нью-Йорке завершился первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    

Шайбами в составе победителей отметились Мэттью Ткачук, Картер Вераге и Сэм Беннетт (в пустые ворота).

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский оформил в этой встрече шат-аут, отразив все 23 броска по своим воротам. Его коллега по амплуа и соотечественник из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал на один сейв больше.

Отметим, что в третьем периоде судьи не засчитали ещё один гол «Флориды», автором которого мог стать Оливер Экман-Ларссон. Тренерский штаб «Рейнджерс» запросил челлендж, который оказался успешным.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

Сетка плей-офф НХЛ
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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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