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Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть в первом матче «Рейнджерс» и повести в серии

В Нью-Йорке завершился первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

Шайбами в составе победителей отметились Мэттью Ткачук, Картер Вераге и Сэм Беннетт (в пустые ворота).

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский оформил в этой встрече шат-аут, отразив все 23 броска по своим воротам. Его коллега по амплуа и соотечественник из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал на один сейв больше.

Отметим, что в третьем периоде судьи не засчитали ещё один гол «Флориды», автором которого мог стать Оливер Экман-Ларссон. Тренерский штаб «Рейнджерс» запросил челлендж, который оказался успешным.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.