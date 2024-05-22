Плющев назвал клуб, за которым будет интереснее всего следить в следующем сезоне КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что не поддерживает частую кардинальную смену составов некоторых клубов КХЛ, и заявил, что ему будет интересно последить за игрой «Металлурга» в следующем сезоне. Магнитогорский клуб в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

«Когда команда регулярно меняет свой состав, то очень трудно говорить об ожиданиях от результатов этого коллектива и от работы тренерского штаба, потому что такие смены говорят о том, что специалисты зачастую сами не понимают, что они строят и как должны решать те или иные задачи. Если не будет такой стабильности, то перед нами будет просто команда гастролёров, которая играет сегодня так, а завтра — уже совсем иначе. В таких командах зачастую не соблюдаются традиции клуба, его культура.

Я бы сказал, что точно будет интересно посмотреть на «Металлург». Посмотрим, к чему приведут процессы, которые сейчас происходят в «Магнитке», — приводит слова Плющева Legalbet.

Новый сезон-2024/2025 КХЛ начнётся 3 сентября матчем между прошлогодними финалистами Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».