Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин обошёл Радулова по матчам в плей-офф НХЛ

Панарин обошёл Радулова по матчам в плей-офф НХЛ
Комментарии

В эти минуты идёт первый матч финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
0 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий Артемий Панарин, для которого этот матч стал 68-м в карьере в плей-офф НХЛ.
По этому показателю он вышел на 33-е место среди россиян. Панарин обошёл Александра Радулова и сравнялся с Алексеем Гусаровым по матчам в плей-офф среди россиян.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Панарин принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и семь результативных передач.

Материалы по теме
«Рейнджерс» — «Флорида», первый матч. Всё зависит от Шестёркина и Бобровского
«Рейнджерс» — «Флорида», первый матч. Всё зависит от Шестёркина и Бобровского

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Календарь матчей НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android