Панарин обошёл Радулова по матчам в плей-офф НХЛ

В эти минуты идёт первый матч финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий Артемий Панарин, для которого этот матч стал 68-м в карьере в плей-офф НХЛ.

По этому показателю он вышел на 33-е место среди россиян. Панарин обошёл Александра Радулова и сравнялся с Алексеем Гусаровым по матчам в плей-офф среди россиян.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Панарин принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и семь результативных передач.

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