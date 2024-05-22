Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Роман Ротенберг рассказал о будущем нападающих Мичкова и Демидова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о будущем нападающих системы армейского клуба Матвея Мичкова и Ивана Демидова.

— Когда будут новости по Мичкову? Вы отпускаете его в «Филадельфию»?

— Давайте ещё подождём. Вы знаете его ситуацию (смерть отца). Скоро всё объявим.

— Останется ли Иван Демидов?

— Он играет в СКА, у него действующий контракт. Будем его развивать, у Ивана появляются новые возможности с учётом того, что он лимитчик.

— То есть вы на него рассчитываете?

— Ну конечно. Будем его развивать и морально, и физически, — сказал Ротенберг в интервью «Известиям».

В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко. Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.