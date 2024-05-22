Инсайдер НХЛ выразил сомнения, что Ничушкин сможет продолжить карьеру в «Колорадо»

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли порассуждал о будущем нападающего Валерия Ничушкина в «Колорадо». Россиянин во время серии плей-офф с «Далласом» был отстранён от игры на полгода и помещён в Программу помощи игрокам НХЛ.

«Дисквалификация Ничушкина сильно ударила по «Эвеланш» в день четвёртой игры с «Далласом». Прежде всего, все надеются, что Ничушкин получит необходимую ему помощь. Но следующий ключевой вопрос: как «Эвеланш» подойдёт к этой ситуации, когда его обязательная шестимесячная дисквалификация закончится 14 октября? Ничушкин будет иметь право на восстановление в должности, но это ему не гарантировано.

Контракт 29-летнего Ничушкина не может быть расторгнут, пока он участвует в программе, но это возможно, как только он получит право на восстановление. Сделает ли это «Колорадо»? По его контракту осталось шесть лет и $ 30,5 млн. Товарищи по команде заявили, что, несмотря на зависимость, Ничушкин два года подряд обманывал их доверие в самое важное время сезона. Ведь он был лидером команды по голам в плей-офф», — цитирует Серавалли Dailyfaceoff.

Напомним, Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз», которая в итоге осталась за «звёздами» (4-2). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения.