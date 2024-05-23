НХЛ назвала имя лучшего тренера сезона

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет стал обладателем приза «Джек Адамс Трофи».

Также на победу претендовали главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс и Эндрю Брюнетт из «Нэшвилл Предаторз».

Напомним, «Ванкувер» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 109 очков. Команда дошла до полуфинала плей-офф Западной конференции, где проиграла в серии «Эдмонтон Ойлерз».

«Джек Адамс Трофи» ежегодно вручается Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Лауреат определяется путём голосования членов Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.

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