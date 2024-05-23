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«Это заслуга организации». Токкет — о награде «Джек Адамс Трофи»

«Это заслуга организации». Токкет — о награде «Джек Адамс Трофи»
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет поделился эмоциями от получения приза «Джек Адамс Трофи», ежегодно вручаемого Ассоциацией журналистов НХЛ тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

«Это заслуга организации. Мне очень помогли. Мой штаб был невероятным. Разумеется, семья Аквилини (владельцы «Кэнакс». — Прим. «Чемпионата»), Джим [Рутерфорд, президент по хоккейным операциям] и Патрик [Альвин, генеральный менеджер], команда менеджеров и их персонал. Я получил очень много помощи на пути к этому. Большая самоотдача игроков… прямо с первого дня. Они верили в наш штаб, а мы верили в них», — сказал Токкет в эфире ESPN.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате «Ванкувер», под руководством Токкета, стал победителем Тихоокеанского дивизиона. В плей-офф «косатки» вылетели во втором раунде, уступив в семи матчах «Эдмонтон Ойлерз».

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