Бобровский оформил второй «сухарь» за карьеру в КС. Первый был в этот же день год назад

Этой ночью в Нью-Йорке прошёл первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» «всухую» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский оформил в этой встрече шат-аут, отразив все 23 броска по своим воротам. Этот «сухарь» стал вторым в карьере 35-летнего россиянина за карьеру в плей-офф НХЛ. Примечательно, что первый из них был оформлен в этот же самый день — 23 мая — прошлого года, когда «пантеры» с тем же самым счётом 3:0 обыграли в третьем матче серии финала Востока «Каролину Харрикейнз». В той игре Бобровский сделал 32 сейва.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Бобровского 12 матчей, в которых он отражал в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,14.

«Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: