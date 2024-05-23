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Бобровский оформил второй «сухарь» за карьеру в КС. Первый был в этот же день год назад

Бобровский оформил второй «сухарь» за карьеру в КС. Первый был в этот же день год назад
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Этой ночью в Нью-Йорке прошёл первый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» «всухую» уступили «Флориде Пантерз» (0:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский оформил в этой встрече шат-аут, отразив все 23 броска по своим воротам. Этот «сухарь» стал вторым в карьере 35-летнего россиянина за карьеру в плей-офф НХЛ. Примечательно, что первый из них был оформлен в этот же самый день — 23 мая — прошлого года, когда «пантеры» с тем же самым счётом 3:0 обыграли в третьем матче серии финала Востока «Каролину Харрикейнз». В той игре Бобровский сделал 32 сейва.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Бобровского 12 матчей, в которых он отражал в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,14.

«Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая, там же в Нью-Йорке.

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