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Барков — о серии с «Рейнджерс»: это будет серьёзным испытанием для «Флориды»

Барков — о серии с «Рейнджерс»: это будет серьёзным испытанием для «Флориды»
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Нападающий «Флориды» Александр Барков назвал серию финала Восточной конференции НХЛ с «Рейнджерс» серьёзным испытанием. «Синерубашечники» стали победителями прошедшего регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» – лучшая команда регулярного чемпионата. Они обладают великолепным нападением и глубиной состава. Это будет серьёзное испытание для нас, но мы готовы к битве. Нам нужно сосредоточиться на своей игре и показать себя как можно лучше», – цитирует Баркова пресс-служба клуба.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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