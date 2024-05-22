Скаут НХЛ — об игре «Флориды»: эта команда построена для плей-офф НХЛ

Анонимный скаут НХЛ The Athletic поделился ожиданиями от серии финала Восточной конференции НХЛ между «Рейнджерс» и «Флоридой» и заявил, что обе команды являются отличными.

«Есть немало случаев, когда команда после проигранного финала откатывается через год, но «Флорида» явно учла урок прошлого сезона и вернулась ещё голоднее, чем была. Эта команда построена для плей-офф, и в этой серии одна отличная команда выиграет, а другая отличная команда проиграет», — цитирует скаута The Athletic.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.