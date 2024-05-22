Капитан сборной Финляндии Гранлунд дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо

Капитан сборной Финляндии Микаэль Гранлунд получил одноматчевую дисквалификацию за толчок клюшкой в лицо хоккеиста сборной Швейцарии Андреа Глаузера на чемпионате мира по хоккею — 2024.

Финский форвард нанёс удар в лицо клюшкой на 59-й минуте матча со сборной Швейцарии (1:3). После видеопросмотра судьи матча выписали Гранлунду большой и дисциплинарный штрафы до конца игры. Дисциплинарный комитет чемпионата мира вынес наказание финну в виде дисквалификации на один матч.

Таким образом, Гранлунд пропустит четвертьфинальный матч ЧМ-2024 со сборной Швеции. Встреча пройдёт 23 мая и начнётся в 21:20 мск.

На текущем турнире нападающий Микаэль Гранлунд провёл семь матчей и отметился пятью результативными передачами.