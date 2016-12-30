Фолиньо: присутствие Бобровского в воротах успокаивает «Коламбус»

Капитан «Коламбус Блю Джекетс»поделился мнением об игре голкипера команды Сергея Бобровского после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:3).«Присутствие Бобровского в воротах нас успокаивает, потому что он всегда может сделать блестящий сейв. Также он может справиться с тяжёлым моментом так, что это выглядит очень просто. И иногда это нас обманывает: «О, мы не играем слишком плохо», тогда как на деле ему пришлось сильно постараться, чтобы оставить нас в игре. Но это то, что он делает», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.