Вратарь «Нью-Джерси» получил автограф Овечкина, о котором просил 10 лет назад

Вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Майлз Вуд получил автограф капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, о котором просил ещё 10 лет назад.
Вуд отправил Овечкину хоккейную карточку для автографа, когда ему было 11 лет, но так и не получил ответа. В письме он отметил, что если Овечкин не подпишет ему карточку, то он остановит его, когда получит возможность сыграть против него в НХЛ.
В четверг, перед матчем «Нью-Джерси» — «Вашингтон», 31-летний Овечкин прислал Вуду фотографию с автографом и подписью «Майлз, полегче сегодня!».
Создай свою фэнтэзи команду с Овечкиным во главе!