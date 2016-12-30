Эллиотт: эмоций нам в начале матча с «Северсталью» действительно не хватало

Защитник «Ак Барса»подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2), в котором он стал автором победного гола.«Мы с Василием Токрановым были активнее, чем обычно, подключались к атакам, и это принесло результат. Рад, что мы забили и помогли команде победить. Не то чтобы это был игровой план. Просто так случилось. Во время матча возникали возможности для того, чтобы помочь нападающим, и мы решили ими воспользоваться.Эмоций нам в начале матча действительно не хватало. Это сказывалось на нашей игре, мы были небрежны. Хорошо, что удалось переломить ход матча. Мой гол не был наигранной комбинацией. Я увидел открытое пространство у ворот, пошел вперёд, и Антон Глинкин сделал отличный пас.Рождество прошло отлично. Я провёл его со своей девушкой, позвонили домой родственникам в Канаду. Всё было здорово», — цитирует игрока официальный сайт клуба.