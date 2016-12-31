Швейцария по буллитам обыграла Данию на МЧМ-2017 и вышла в плей-офф

Сборная Швейцарии добыла волевую победу над командой Дании в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась в серии буллитов — 5:4 в пользу швейцарцев.По ходу первого периода датчане вели со счётом 3:0 — отличились Александер Труэ (1-я минута), Йоахим Блихфельд (4) и Никлас Андерсен (14). Нико Хишер (18) одну шайбу отыграл ещё в первом периоде, однако в самом начале второго Матиас Форм (21) вновь довёл перевес датчан до трёх шайб.Швейцарцы сумели перевести игру в овертайм благодаря дублю Янника Цендера (27, 44) и голу Нандо Эггенбергера (33). В дополнительном периоде голов забито не было. В серии буллитов победу вырвали швейцарцы.После трёх игр Швейцария набрала 4 очка и забронировала четвёртое место в группе А. Дания (6 очков) гарантировала себе место в четвертьфинале МЧМ ещё до отчётного матча.