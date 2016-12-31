Марченко: моё здоровье уже лучше, чем было, пробуем силовую борьбу

Защитник «Детройт Ред Уингз» Алексей Марченко рассказал о подготовке к «Классике столетия» и своей травме плеча.
«Ощущения от практики на открытом воздухе отличные. В Торонто мне нравится подобное мероприятие значительно больше, чем в Денвере в прошлом году. Тогда там всё растаяло во время тренировки, и мы, по сути, бегали по снегу. Здесь в Торонто получше, как мне кажется. Стадион тут неплохой. Если не ошибаюсь, раньше он был меньше, сейчас выглядит внушительно.
Моё здоровье уже лучше, чем было. Сейчас пробуем силовую борьбу. В целом чувствую себя нормально. Есть одно положение плеча, в котором есть дискомфорт. Если ударить в определённую точку, то будет болеть. Нужно что-то придумать, чтобы это устранить. Посмотрим, как быстро восстановлюсь, по срокам пока не могу точно сказать. Сейчас вот на тренировке не было особо силовой борьбы, что понятно», – цитирует Марченко официальный сайт НХЛ.
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