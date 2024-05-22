ЦСКА подписал контракт с 31-летним защитником Беляковым, он отправится в ВХЛ

ЦСКА подписал с защитником Фёдором Беляковым контракт на один год, сообщает пресс-служба армейского клуба. По одностороннему соглашению игрок проведёт сезон-2024/2025 в клубе ВХЛ «Звезда».

Беляков уже выступал за армейский клуб. Он отыграл за «Звезду» сезон-2018/2019, набрав 8 (1+7) очков в 47 матчах при показателе полезности «+17». Минувший сезон он провёл в составе «Югры», с которой в 2021 году выигрывал Кубок Петрова.

Всего за свою карьеру 31-летний защитник выступал за «Барыс», «Нефтехимик», «Адмирал», «Сибирь», «Торпедо», «Авангард», ЦСКА. В 253 встречах Континентальной хоккейной лиги Беляков записал на свой счёт 19 (4+15) очков с показателем полезности «-16».

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».