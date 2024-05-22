«Это было прекрасно». Владимир Вуйтек — о своём дне рождения во время ЧМ-2016 в Москве

Известный чешский тренер Владимир Вуйтек, тренировавший сборные Чехии, Словакии и ряд клубов КХЛ, рассказал о его дне рождения во время матча чемпионата мира — 2016 в Москве. Специалисту тогда исполнилось 69 лет.

«Это была заключительная игра сборной Чехии на групповом этапе, мы победили команду Швейцарии. В России всегда знали, когда у кого-то праздник. Это было прекрасно, мне аплодировали 10 тысяч незнакомых людей (улыбается)», — приводит слова Вуйтека Sport.cz.

Напомним, Владимир Вуйтек возглавлял «Локомотив» (2001–2003, 2010–2011), «Ак Барс» (2003–2004) и московское «Динамо» (2008–2009).

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.