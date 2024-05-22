Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было прекрасно». Владимир Вуйтек — о своём дне рождения во время ЧМ-2016 в Москве

«Это было прекрасно». Владимир Вуйтек — о своём дне рождения во время ЧМ-2016 в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Известный чешский тренер Владимир Вуйтек, тренировавший сборные Чехии, Словакии и ряд клубов КХЛ, рассказал о его дне рождения во время матча чемпионата мира — 2016 в Москве. Специалисту тогда исполнилось 69 лет.

«Это была заключительная игра сборной Чехии на групповом этапе, мы победили команду Швейцарии. В России всегда знали, когда у кого-то праздник. Это было прекрасно, мне аплодировали 10 тысяч незнакомых людей (улыбается)», — приводит слова Вуйтека Sport.cz.

Напомним, Владимир Вуйтек возглавлял «Локомотив» (2001–2003, 2010–2011), «Ак Барс» (2003–2004) и московское «Динамо» (2008–2009).

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Материалы по теме
Ждать ли нового кубкового провала шведов? Все пары четвертьфиналов на ЧМ по хоккею
Ждать ли нового кубкового провала шведов? Все пары четвертьфиналов на ЧМ по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android