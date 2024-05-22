Ротенберг: СКА за три года забросил 604 шайбы, больше всех в КХЛ, хотим ещё больше

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подробно рассказал о планах по усилению армейского клуба.

— Точечные изменения, чтобы, в первую очередь, улучшить большинство. Нам нужен игрок, чтобы мог забить в касание. Такие ребята как раз на подходе. Во-вторых, нужно улучшить линию обороны. С каждым годом мы улучшаем детали. Система игры совершенствуется, появляется вариативность. Мы многое меняем с учётом опыта предыдущих лет. Командная работа: игроки, тренеры, персонал наш — точильщики, массажисты, доктора.

— СКА будет играть ещё быстрее?

— Будет играть результативнее. Мы не стремимся становиться ещё быстрее, но мы будем улучшать все детали. За три года забили 604 шайбы, это больше всех клубов КХЛ. Но мы хотим забивать ещё больше, — цитируют Ротенберга «Известия».

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).