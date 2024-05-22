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Бабаев: Грицюк остаётся в СКА, через сезон он планирует присоединиться к «Нью-Джерси»

Бабаев: Грицюк остаётся в СКА, через сезон он планирует присоединиться к «Нью-Джерси»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что нападающий Арсений Грицюк сезон-2024/2025 проведёт в СКА, после чего форвард планирует уехать в НХЛ, в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Грицюк точно остаётся в СКА. Если ничего не изменится, он присоединится к «Нью-Джерси» через сезон», — цитирует Бабаева New Jersey Hockey Now.

В прошедшем сезоне Грицюк в регулярке и плей-офф сыграл 60 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 21 результативную передачу.

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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