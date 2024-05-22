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Хоккейный агент: чемпионат мира слишком растянут, на групповом раунде проходной двор

Хоккейный агент: чемпионат мира слишком растянут, на групповом раунде проходной двор
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил уровень чемпионата мира, который сейчас проходит в Чехии.

«На мой взгляд, турнир слишком растянут, для болельщиков очень тяжело столько матчей находиться на стадионе и уделять внимание турниру. Эти якобы сюрпризы, когда сборная Канады вела 6:1 и в итоге выиграла в овертайме. Но эти результаты несопоставимы с уровнем игры команды и её соперников. Сборные с лидирующими хоккеистами из признанных стран, из топ-6 не заряжены на победу в каждом матче. Стоит задача просто попасть в плей-офф, такой лёгкий хоккей, а дальше начинается сам чемпионат. С плей-офф будут настоящие игры, а то, что было до этого, заведомо известно и просто проходной двор», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, матчи четвертьфинала мирового первенства состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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