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Витолиньш: сборная Латвии показала, что не сдаётся и имеет характер

Витолиньш: сборная Латвии показала, что не сдаётся и имеет характер
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Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш рассказал о поражении в заключительном матче группового этапа чемпионата мира от США (3:6) и оценил выступление своей команды на турнире. Напомним, латвийская сборная заняла пятое место в группе В и не вышла в плей-офф мирового первенства.

«Вначале мы были немного пассивны. Может быть, мы слишком уважали американских звёзд, но потом мы сказали себе, что можем проиграть им только в зарплатах, а не в настрое, боевом духе и агрессии. Мы будем работать над этим, и однозначно мы должны забрасывать в большинстве. Тренеры [Вилле Пелтонен и Лаурис Дарзиньш] каждый день показывали команде розыгрыши нашего большинства, с разбором хороших и плохих моментов. Может быть, это было слишком.

Главное, что команда показала на турнире, — у неё есть характер. Ближайшие планы команды — собраться в начале июля и начать подготовку к отборочному турниру к Олимпийским играм», — приводит слова Витолиньша Tvnet.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

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