Источник: банковский счёт Овечкина в России заблокировали из-за долга в 49 тыс. рублей

Банковский счёт российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России заблокировали из-за долга в 49 тыс. рублей. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.

«В России он владеет международной хоккейной академией имени самого себя. А также ООО «Русская Машина», которое оптом продаёт продукты, и ИП с долгом в 49 093 рубля. Фирма занимается производством и продажей одежды, спорттоваров и деятельностью спортивного характера. Как стало известно Mash, после проверки ФНС заблокировала счёт ИП Овечкина и направила решение об этом в банк», — сказано в сообщении.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4). В регулярке 38-летний Овечкин провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 65 очков. По итогам сезона российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы.