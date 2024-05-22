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М. Ткачук: «Рейнджерс» — лучшие в плей-офф, отличный шанс для «Флориды» показать себя

М. Ткачук: «Рейнджерс» — лучшие в плей-офф, отличный шанс для «Флориды» показать себя
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал о противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Это очень важный момент для нашей команды, ждём начала игр с нетерпением. Ситуация несколько отличается от прошлогодней. В прошлом году мы поймали удачную волну, отчасти и в этом тоже. Но теперь мы больше знаем, что нужно сделать, чтобы оказаться на вершине.

Серия с «Рейнджерс» – это очень хороший вызов. Они были лучшей командой в регулярке и сейчас являются лучшими в плей-офф. Прекрасная возможность показать, на что мы способны. Это будет отличная серия», — цитирует Ткачука сайт НХЛ.

Напомним, серия между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз» начнётся в ночь с 22 на 23 мая, в 3:00 по московскому времени. «Рейнджерс» и «Пантерз» выиграли серии у «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно со счётом 4-2.

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