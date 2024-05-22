Экс-защитник «Ак Барса» Адамчук подписал контракт с московским «Динамо»

29-летний защитник Кирилл Адамчук подписал контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Соглашение с защитником подписано на два года и носит односторонний характер.

Адамчук долгое время пробивался в главную лигу России через ВХЛ — до 2019 года Кирилл провёл в КХЛ лишь 15 игр за «Югру и «Амур». После этого игрок обороны получил свой шанс в «Ак Барсе» и «Северстали», а в общей сложности провёл в КХЛ 240 игр и набрал 37 (8+29) очков.

В прошлом сезоне защитник сыграл за «Ак Барс» 52 встречи, где набрал 5 (0+5) очков с показателем полезности «+25».

«Приветствуем в составе нашей команды Кирилла Адамчука. Игрок обороны, который зарекомендовал себя на самом высоком уровне. Кирилл может сыграть на любом участке площадки и помочь команде как в обороне, так и в атаке. Прежде всего это подписание направлено на усиление линии обороны. Желаем удачи и без травм в составе «Динамо»!», — заявил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.