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Меркулов: в тренерском штабе «Сибири» останутся Тарасенко, Подомацкий и Никита Капкайкин

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал, кто из тренерского штаба новосибирского клуба останется в штабе на будущий сезон.

«Из «старого» тренерского штаба мы планируем оставить Андрея Тарасенко, который теперь станет тренером по развитию, тренера вратарей Егора Подомацкого и видеотренера Никиту Капкайкина. Остальные все будут новые», — заявил Меркулов в эфире телеканала ОТС.

Напомним, 1 мая «Сибирь» подписала двухлетний контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. В КХЛ специалист возглавлял московский «Спартак» и хабаровский «Амур». Прошлый сезон Епанчинцев провёл в «Югре», дойдя с командой до полуфинала Кубка Петрова.

В сезоне-2023/2024 «Сибирь» не попала в плей-офф, набрав 67 очков. Новосибирский клуб занял 10-е место в таблице Востока.