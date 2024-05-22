Плющев: говорить, что Казахстан мог выйти в плей-офф ЧМ, — что-то на уровне анекдота

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил выступление национальной команды Казахстана на чемпионате мира — 2024.

«Казахстанцы выполнили свою задачу, оставшись в высшем дивизионе. Это уже для них хорошо. Другой вопрос, что из года в год мы видим приблизительно одну и ту же картину. Были горячие головы, которые предполагали, могут ли они попасть в плей-офф. Это надо совсем не знать хоккей, не знать ситуацию, которая складывается в европейских, североамериканских командах. На 90% сборная Казахстана сформирована из «Барыса», который не выходит в плей-офф КХЛ. Говорить о том, что она может попасть в плей-офф чемпионата мира, — это что-то на уровне анекдота», — цитирует Плющева «Советский спорт».

Команда Казахстана завершила групповой этап с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон. Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли шестое место в группе В.